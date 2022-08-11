В Барнауле 86 жилых домов на два дня останутся без горячей воды
Энергетики завершают ремонт сетей на улице Молодёжной
11 августа 2022, 08:00, Никита Черников
Горячую воду отключат у части жителей Барнаула с 10:00 11 августа до 16:00 12 августа, сообщили в СГК.
Это связано с тем, что энергетики завершают ремонт сетей на улице Молодёжной и приступают к демонтажу заглушек.
Место проведения ремонтных работ / Фото: СГК Барнаул
Под отключение попадут 79 многоквартирных и семь частных домов, а также два детсада, шесть школ, три больницы и 16 административных зданий, расположенных по проспектам Ленина, Красноармейскому, Комсомольскому, Сибирскому, улицам Молодёжной, Димитрова, Чкалова, Кирова и некоторым другим.
Полный список адресов — в документе ниже.
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