В Барнауле 86 жилых домов на два дня останутся без горячей воды

Горячую воду отключат у части жителей Барнаула с 10:00 11 августа до 16:00 12 августа, сообщили в СГК.

Это связано с тем, что энергетики завершают ремонт сетей на улице Молодёжной и приступают к демонтажу заглушек.

Место проведения ремонтных работ / Фото: СГК Барнаул

Под отключение попадут 79 многоквартирных и семь частных домов, а также два детсада, шесть школ, три больницы и 16 административных зданий, расположенных по проспектам Ленина, Красноармейскому, Комсомольскому, Сибирскому, улицам Молодёжной, Димитрова, Чкалова, Кирова и некоторым другим.

Полный список адресов — в документе ниже.