В Барнауле будут судить мужчину, обманувшего предпринимателей на 16 миллионов рублей

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 32-летнего барнаульца по уголовному делу, связанному с мошенничеством в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом организованной группой (ст. 159 УК РФ), а также в создании фиктивных организаций, участвующих в этой схеме (ст. 173.1 УК РФ).

По версии следствия, барнаулец находился в сговоре с тремя другими обвиняемыми и занимался мошенничеством в отношении некоторых фирм. Мужчина предлагал бизнесменам по низким ценам приобрести различную сельхозпродукцию: гречку, сахар, муку, растительное масло. Для оформления договоров сделки проводились через специально созданные фиктивные компании. Как только предприниматели переводили обвиняемому деньги, он переставал выходить на связь и не поставлял товар покупателям.

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От действий мошенников пострадали 12 индивидуальных предпринимателей и обществ с ограниченной ответственностью. Сумма причинённого обвиняемым ущерба превысила 16 миллионов рублей.

Уголовное дело уже направлено для рассмотрения в Индустриальный районный суд Барнаула.

Ранее стало известно, что в суд передано уголовное дело о хищении 95 млн рублей при обустройстве Чуйского тракта. Следствие считает, что компании-подрядчики использовали для фундаментов под опоры освещения уже бывшие в употреблении трубы, а установленное оборудование не соответствовало сметной документации.