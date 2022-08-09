В Барнауле две девушки оплевали чужую дверь и сняли это на камеру

В Барнауле две девушки оплевали дверь чужого дома. Об этом рассказал владелец жилья в сообществе «В курсе 22».

«7 августа в 19:57 две девушки подошли к моему дому и названивали в звонок. После чего девушка достала из сумочки перцовый баллон, жестикулировала им на камеру. Также у неё в руке была бутылка, тоже размахивала ею», — сказано в сообщении.

Девушки несколько раз позвонили в звонок, после чего оплевали дверь, оставили под ней бутылку и ушли.

Автор сообщения обеспокоен случившимся, потому что в доме проживает маленький ребёнок.