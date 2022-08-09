В Барнауле две девушки оплевали чужую дверь и сняли это на камеру
Также они размахивали рядом с домом перцовым баллончиком, что очень обеспокоило хозяев
9 августа 2022, 14:48, Илья Звягинцев
В Барнауле две девушки оплевали дверь чужого дома. Об этом рассказал владелец жилья в сообществе «В курсе 22».
«7 августа в 19:57 две девушки подошли к моему дому и названивали в звонок. После чего девушка достала из сумочки перцовый баллон, жестикулировала им на камеру. Также у неё в руке была бутылка, тоже размахивала ею», — сказано в сообщении.
Девушки несколько раз позвонили в звонок, после чего оплевали дверь, оставили под ней бутылку и ушли.
Автор сообщения обеспокоен случившимся, потому что в доме проживает маленький ребёнок.
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