Стали известны подробности ограбления киоска с прессой ворами-сладкоежками в Барнауле

В Барнауле неизвестные ограбили киоск «Роспечати» у Старого базара. О подробностях случившегося рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

Ограбление произошло в ночь с 11 на 12 сентября. Добычей злоумышленников стали вафли, круассаны и рулеты, а также ноутбук.

Подозреваемым на вид от 16 до 25 лет. Первый был одет в чёрную кофту с капюшоном, чёрные штаны и белые кроссовки.

Второй грабитель-сладкоежка был в белой футболке, чёрном жилете, чёрных кроссовках и белой кепке.