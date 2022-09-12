Стали известны подробности ограбления киоска с прессой ворами-сладкоежками в Барнауле
Добычей злоумышленников стали не только различные лакомства, но и ноутбук
12 сентября 2022, 09:45, Илья Звягинцев
В Барнауле неизвестные ограбили киоск «Роспечати» у Старого базара. О подробностях случившегося рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».
Ограбление произошло в ночь с 11 на 12 сентября. Добычей злоумышленников стали вафли, круассаны и рулеты, а также ноутбук.
Подозреваемым на вид от 16 до 25 лет. Первый был одет в чёрную кофту с капюшоном, чёрные штаны и белые кроссовки.
Второй грабитель-сладкоежка был в белой футболке, чёрном жилете, чёрных кроссовках и белой кепке.
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