Стали известны подробности ограбления киоска с прессой ворами-сладкоежками в Барнауле

Добычей злоумышленников стали не только различные лакомства, но и ноутбук

12 сентября 2022, 09:45, Илья Звягинцев

В Барнауле неизвестные ограбили киоск «Роспечати» у Старого базара. О подробностях случившегося рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

Ограбление произошло в ночь с 11 на 12 сентября. Добычей злоумышленников стали вафли, круассаны и рулеты, а также ноутбук.

Подозреваемым на вид от 16 до 25 лет. Первый был одет в чёрную кофту с капюшоном, чёрные штаны и белые кроссовки.

Второй грабитель-сладкоежка был в белой футболке, чёрном жилете, чёрных кроссовках и белой кепке.

«Видимо, проголодались сильно». В Барнауле неизвестные вскрыли газетный киоск и холодильник рядом с ним

«Видимо, проголодались сильно». В Барнауле неизвестные вскрыли газетный киоск и холодильник рядом с ним

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