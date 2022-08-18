В Барнауле мошенники заняли у фотографа деньги на премии чиновникам во время торжества

В Алтайском крае мужчина решил подзаработать на фотографировании сотрудников госорганизации, а в итоге потерял деньги, сообщает региональное МВД.

«Жителю Барнаула позвонил мужчина и, представившись начальником государственной организации, любезно попросил оказать услуги по фотографированию официального мероприятия по награждению сотрудников», — рассказали в ведомстве.

Неизвестный попросил занять ему деньги для премирования сотрудников. Пообещал при встрече все компенсировать, а также оплатить услуги по фотографированию.

Барнаулец перевел 12 000 рублей. После этого мошенник перестал выходить на связь. Фотограф понял, что стал жертвой обмана и пошел в полицию.

Правоохранители в очередной раз обратились к жителям региона с просьбой не верить незнакомым людям, особенно если речь идет о финансовых операциях.