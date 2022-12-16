В Барнауле на реке Пивоварке устраняют ледяные заторы
Это позволит воде пройти в естественное русло
16 декабря 2022, 13:46, Илья Звягинцев
В Барнауле на реке Пивоварке работают над устранением ледяных заторов. Об этом рассказали в сообществе Barnaul22.
«Из-за устойчивых низких температур воздуха на реке промёрз грунт, из-за чего появилась опасность выхода реки из берегов. Чтобы не допустить подтопления участков, спасатели приступили к устранению ледяных заторов в русле», — сказано в сообщении.
Вырезку веток и распил льда ведут на участке от пешеходного моста на улице Телефонной в сторону улицы Полярной.
Это позволит снизить напряжение льда, предотвратить его дальнейшее появление и даст реке войти в естественное русло.
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