В Барнауле на реке Пивоварке устраняют ледяные заторы

В Барнауле на реке Пивоварке работают над устранением ледяных заторов. Об этом рассказали в сообществе Barnaul22.

«Из-за устойчивых низких температур воздуха на реке промёрз грунт, из-за чего появилась опасность выхода реки из берегов. Чтобы не допустить подтопления участков, спасатели приступили к устранению ледяных заторов в русле», — сказано в сообщении.

Вырезку веток и распил льда ведут на участке от пешеходного моста на улице Телефонной в сторону улицы Полярной.

Это позволит снизить напряжение льда, предотвратить его дальнейшее появление и даст реке войти в естественное русло.