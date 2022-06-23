В Барнауле на торги выставили большой участок бора рядом с базой «Авальман»

В Барнауле на торги выставили участок площадью 2,4 гектара. Он находится неподалёку от горнолыжного комплекса «Авальман», в 1-м Вешнем тупике, 36б, отмечает «Толк».

Большая часть территории покрыта соснами. Здесь разрешено размещать только площадки для занятий спортом, включая велосипедные дорожки. Строить здания на этой земле нельзя.

Площадку на аукцион выставил Фонд имущества Алтайского края. Цена за лот начинается от 4,53 млн рублей. Торги состоятся 26 июля. Победитель получит землю в аренду на пять лет.

Соседний участок принадлежит совладельцу компании «Мария-Ра» Евгению Ракшину.