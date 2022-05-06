В Барнауле на три часа перекрыли часть проспекта Ленина для репетиции парада к 9 мая

Нечетную проезжую часть проспекта Ленина перекрыли от улицы Молодежной до улицы Дмитрова в Барнауле. Напомним, что перекрытие участка дороги будет действовать с 18:00 до 21:00 — в это время там пройдет репетиция парада, который состоится в часть 9 мая.

Отметим, что в следующий раз проспект Ленина перекроют уже 9 мая — с 08:00 до 16:00 на протяжении от проспекта строителей до улицы Гоголя. Более подробно с перекрытиями на день празднования Великой Победы в Барнауле вы можете ознакомиться в этой статье.