В Барнауле начали подготовку к празднованию Дня Победы. В ближайшее время рабочие начнут возводить трибуны для зрителей.

Уже сейчас напротив здания краевой администрации выгружают конструкции для оформления зрительских мест. Работы не мешают движению автомобилей по проспекту Ленина.

Напомним, ранее власти Алтайского края рассказали о том, как будет проходить празднование Дня Победы в Барнауле.

Девятого мая горожан ждёт множество праздничных концертов, а также сразу пять салютов в разных частях города.

С программой празднования Дня Победы можно ознакомиться по ссылке.