В Барнауле начали расчищать место под пляж возле гребного канала
На создание самого большого в городе пляжа выделили 66 млн рублей
4 августа 2022, 15:14
В Барнауле закрыли излюбленное место отдыха для многих барнаульцев возле гребного канала, сообщает «В курсе 22».
«Проезд закрыт. Спилены все деревья за сутки», — говорится в сообщении.
Напомним, территорию планируют превратить в зону рекреации. В 2022 году должны намыть берег для самого большого общественного пляжа в городе. На эти цели выделили 66 млн рублей.
В будущем также построят отель, кафе, бани с саунами и создадут искусственный пруд для рыбалки.
Расчищают место под пляж / Фото: vk.com/vkurse22barnaul
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