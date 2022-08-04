В Барнауле начали расчищать место под пляж возле гребного канала

В Барнауле закрыли излюбленное место отдыха для многих барнаульцев возле гребного канала, сообщает «В курсе 22».

«Проезд закрыт. Спилены все деревья за сутки», — говорится в сообщении.

Напомним, территорию планируют превратить в зону рекреации. В 2022 году должны намыть берег для самого большого общественного пляжа в городе. На эти цели выделили 66 млн рублей.

В будущем также построят отель, кафе, бани с саунами и создадут искусственный пруд для рыбалки.

Расчищают место под пляж / Фото: vk.com/vkurse22barnaul