В Барнауле начали разбирать мост у Нового рынка

Фото: Telegram-канал «Мост»

В Барнауле утром 23 мая начали разбирать путепровод у Нового рынка. Как сообщает Telegram-канал «Мост», рабочие уже приступили к демонтажу трамвайного полотна.

Путепровод на Новом рынке полностью закрыли на ремонт 21 мая. Реконструкция продлится до 30 ноября 2023 года. В связи с этим движение личного и общественного транспорта организовано по новым схемам. Для горожан также сделали новый пешеходный переход через мост.

В подрядной организации «Барнаульское ДСУ № 4» ранее рассказали, что разобрать переправу планируют к середине августа. После этого рабочие начнут возводить новые опоры.