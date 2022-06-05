В Барнауле началось благоустройство территории рядом с поликлиникой № 10

В Барнауле начали благоустройство территории вокруг поликлиники № 10, которая расположена по адресу Георгия Исакова, 133. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

На данный момент рабочие заняты разметкой участка и установкой поребрика. Также идёт подготовка площадки к укладке плиточного покрытия.

В конце благоустройства на территории появится электрическое освещение, а также по периметру будут установлены лавочки и урны.

Дата окончания работ, а также их стоимость пока неизвестны.