В Барнауле наградили пары, прожившие вместе более 25 лет
Медалью «За любовь и верность» наградили 32 пары из 29 районов Алтайского края
9 июля 2022, 15:41, Илья Звягинцев
В Барнауле прошла церемония награждения супружеских пар, которые прожили вместе больше 25 лет и вырастили троих и более детей. Об этом сообщили в Минсоцзащиты региона.
Супружеские пары получили медали «За любовь и верность».
«Мы познакомились в компании студентов. Учились на одном курсе, понравились друг другу сразу. Но моя будущая супруга была строгая и неприступная. На коллоквиумах у нас почти всегда бывали противоположные совершенно взгляды и мнения. Но любовь правит миром. Мы счастливы вместе. Вырастили двое детей, и теперь имеем счастье наблюдать, как подрастает трое правнуков», — рассказали историю своего знакомства семья Евдокимовых из Барнаула.
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