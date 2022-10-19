В Барнауле наказали банк за незаконные попытки вернуть долг

В Алтайском крае судебные приставы помогли мужчине защитить свои права в конфликте с банком, сообщает региональная ФССП.

Один из банков привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства при взыскании просроченной задолженности с жителя Барнаула.

«Установлено, что банк осуществлял взаимодействие с должником посредством телефонным переговоров в неустановленное законом время — после 22:00 часов, а также направлял СМС-сообщения, в которых отсутствовали сведения о наименовании и телефоне кредитора», — рассказали в ведомстве.

Банку назначили наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Попытка обжаловать решение не принесла желаемого результата, в итоге банк в полном объёме выплатил штраф.

Ранее на Алтае наказали женщину, которая отказывалась платить банку долги родственников.