В Барнауле нашли «богатую» детскую площадку, устланную коврами

В Барнауле нашли детскую площадку, устланную коврами. Об этом рассказали в сообществе «Чёрное и Белое Барнаул».

Отмечается, что «богатая» детская площадка расположена в районе Солнечной Поляны. Здесь у лавочек кто-то уложил несколько ковров.

В комментариях под постом люди не нашли однозначного ответа на вопрос о том, зачем они нужны. Также барнаульцы рассказали о том, для чего в их дворах используют ковровое покрытие. Один из комментаторов отметил, что в его дворе на коврах паркуют автомобили.

Жильцы двора, о котором писал автор, также не смогли объяснить, для чего на детской площадке нужны ковры.