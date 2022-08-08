В Барнауле нашли «богатую» детскую площадку, устланную коврами
Местные жители и сами не знают, для чего ковровое покрытие уложили у лавочек
8 августа 2022, 11:53, Илья Звягинцев
В Барнауле нашли детскую площадку, устланную коврами. Об этом рассказали в сообществе «Чёрное и Белое Барнаул».
Отмечается, что «богатая» детская площадка расположена в районе Солнечной Поляны. Здесь у лавочек кто-то уложил несколько ковров.
В комментариях под постом люди не нашли однозначного ответа на вопрос о том, зачем они нужны. Также барнаульцы рассказали о том, для чего в их дворах используют ковровое покрытие. Один из комментаторов отметил, что в его дворе на коврах паркуют автомобили.
Жильцы двора, о котором писал автор, также не смогли объяснить, для чего на детской площадке нужны ковры.
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