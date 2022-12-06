В Барнауле не будут повышать аренду за городское имущество в 2023 году

Из-за этого сумма выпадающих доходов бюджета краевой столицы на следующий год составит 1,7 млн рублей

6 декабря 2022, 17:34

Депутаты Барнаульской гордумы решили не индексировать арендную плату за муниципальное имущество в 2023 году. Такое решение, по мнению БГД, позволит поддержать малый и средний бизнес краевой столицы в условиях санкционного давления.

Как пишет «Толк», вопрос рассмотрели на заседании 2 декабря. Замглавы комитета по управлению муниципальной собственностью города Наталья Колесниченко рассказала, что согласно положению о порядке пользования городским имуществом арендная плата подлежит ежегодной индексации на коэффициент инфляции.

Однако в ходе публичных обсуждений по проекту постановления администрации депутаты предложили не повышать стоимость арендной платы на коэффициент инфляции в условиях внешнего санкционного давления субъектам МСП. По словам Колесниченко, из-за этого сумма выпадающих доходов бюджета краевой столицы на следующий год составит 1,7 млн рублей.

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