В Барнауле объяснили, почему не вывозят снег и на что делают упор при очистке дорог

Иногда на вывоз снега с протяжённой улицы уходит не одна ночь

11 января 2023, 13:39, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле продолжают очищать дороги от наледи и снега после разыгравшейся в течение нескольких дней непогоды, сообщает мэрия.

Руководитель МБУ «Автодорстрой» Андрей Курышин рассказал, что во время снегопадов в первой декаде января максимальный упор делали на «оперативную обработку реагентами и расчистку проезжих частей от снега».

«Снег складировался в валы на обочинах, обеспечить его сиюминутный вывоз во всём городе невозможно», — подчеркнул он.

Сейчас, когда наступила морозная бесснежная погода, помимо борьбы с гололёдом на тротуарах, рабочие стараются освободить обочины дорог от снежных валов.