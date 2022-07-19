В Барнауле определили подрядчика, который установит стелу «Город трудовой доблести»

Компания «Спецстрой» стала подрядчиком по изготовлению и установке стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле. Как сообщает «Банкфакс», она стала единственной компанией, которая подала заявку на тендер.

Сумма контракт составила 73 млн 515 тысяч рублей. Исполнитель должен будет до 31 июля убрать с территории зелёные насаждения, а в начале августа разработать котлован, устроить фундамент и облицевать его гранитом. Работы по монтажу стелы, установке освещения, обустройству тротуаров и озеленению участка должны быть выполнены до 15 сентября.

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Общество Строительство стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле оценили в 83,3 млн рублей

Напомним, что стелу планируют возвести 32-метровой. Конструкция представляет собой металлические фермы с закладными деталями, облицованными прокатной сталью с лазерным нанесением фрагментов историко-архивных фотографий и документов. Стилобат сделают из гранита, площадь вокруг стелы благоустроят. Её подсветят, озеленят и замостят брусчаткой. Установить её планируют ко Дню города.