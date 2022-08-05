В Барнауле отключат горячую воду в двух районах 8 и 9 августа

В Барнауле 8 и 9 августа отключат горячую воду для части жителей города, чтобы завершить ремонт на двух участках теплосетей, сообщает СГК.

«В Октябрьском и Индустриальном районах подходят к концу работы по реконструкции коммуникаций. Последний штрих — демонтаж временных линий трубопровода», — пояснили в компании.

8 августа начнут разбирать байпасные линии рядом с домом № 14 по улице Брестской. Для этого на сутки отключат горячую воду — с 10 утра 8 августа до 10 утра 9 августа.

Адреса отключения:

ул. Брестская, 5, 3, 13, 11, 14;

ул. Советская, 7, 13, 11, 9;

пр. Ленина, 80а, 82, 80б, 78, 80, 73.

9 августа аналогичные работы проведут возле дома № 194 по улице Попова. Горячую воду отключат так же на сутки — с 9 утра 9 августа до 9 утра 10 августа.

Адреса отключения:

ул. Взлётная, 6, 16, 10, 12, 14;

ул. Попова, 115, 121, 107, 109, 123, 119, 117, 113, 107а, 105а;

Павловский тракт, 253, 255б, 265, 267, 257, 263, 261;

ул. Шумакова, 24, 11, 16, 18, 14, 30, 15б, 22.