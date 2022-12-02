Где в Барнауле откроют новый зимний городок для катания на тюбингах

В столице Алтайского края появится новое место для зимних забав — на озере Варежка в посёлке Южном. Горку для катания на тюбингах откроют 15 декабря. Организаторы локации рассказали amic.ru о времени работы и ценах.

На территории организовали прокат тюбингов, тёплую раздевалку и кафе, где можно согреться и перекусить. На склоне работает бесплатный подъёмник.

Цена катания:

— со своим тюбингом: 300 рублей/день;

— с арендованным тюбингом: 300 рублей/час.

Зимний городок будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00 по адресу: улица Зоотехническая, 29в. Узнать подробности можно по телефону: +7-906-961-61-49.

Напомним, летом 2022 года на озере Варежка открыли новый пляж со всей инфраструктурой. Ранее очень любимое не только южанами, но и всеми горожанами, а потом запущенное место вернул к жизни барнаульский депутат и предприниматель Павел Авкопашвили.

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