Где в Барнауле откроют новый зимний городок для катания на тюбингах
Местом для семейного отдыха станет озеро Варежка
В столице Алтайского края появится новое место для зимних забав — на озере Варежка в посёлке Южном. Горку для катания на тюбингах откроют 15 декабря. Организаторы локации рассказали amic.ru о времени работы и ценах.
На территории организовали прокат тюбингов, тёплую раздевалку и кафе, где можно согреться и перекусить. На склоне работает бесплатный подъёмник.
Цена катания:
— со своим тюбингом: 300 рублей/день;
— с арендованным тюбингом: 300 рублей/час.
Зимний городок будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00 по адресу: улица Зоотехническая, 29в. Узнать подробности можно по телефону: +7-906-961-61-49.
Напомним, летом 2022 года на озере Варежка открыли новый пляж со всей инфраструктурой. Ранее очень любимое не только южанами, но и всеми горожанами, а потом запущенное место вернул к жизни барнаульский депутат и предприниматель Павел Авкопашвили.
ООО «Эйлат»