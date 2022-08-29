В Барнауле почти завершили благоустройство дворов по нацпроекту

Обновление придомовой территории многоквартирных домов в Барнауле вышло на финишную прямую. Работы выполнены уже примерно на 75%. Основная часть дворов — участников нацпроекта «Жильё и городская среда» — заасфальтированы, идёт монтаж оборудования на площадках. Подробности сообщает пресс-служба мэрии.

На благоустройство 65 дворов выделили 241,6 млн рублей. Большая часть средств — 213,7 млн рублей ­— из федерального бюджета, доля краевого бюджета составила 2,2 млн, городского — 11,4 млн. Ещё 14,3 млн собрали сами жители.

В Железнодорожном и Центральном районах ремонтируют по пять дворов, в Ленинском — 18, в Октябрьском — 13, в Индустриальном — 24.

«Обустраивают тротуары, асфальтируют проезды, устанавливают детское и спортивное оборудование. Проект стартовал ещё в 2017 году. И за всё это время отремонтировано и благоустроено более 400 дворовых территорий. Речь идёт о сумме более 800 млн рублей. Благодаря нацпроекту в Барнауле в значительной мере изменились подходы к внешнему виду дворовых территорий», — прокомментировал замглавы администрации по городскому хозяйству Сергей Пашковский.

Фото: Михаил Полубедов / сайт газеты «Вечерний Барнаул»

Мэр Вячеслав Франк вместе с представителями администрации города, депутатами и общественниками проконтролировал работы на улице Попова, 79. Двор здесь изменился кардинальным образом.

«Уже завершены устройство и асфальтирование тротуаров, подъездных узлов, проезда, парковочных карманов, установлено детское и спортивное оборудование, смонтировано освещение. Мы были постоянно на связи с жителями. Собственники квартир очень активные. Они всегда поддерживали порядок своими силами. Думаю, что после такого ремонта продолжат быть хозяевами двора», — говорит начальник центрального ДСУ Дмитрий Эйхлер.

Всё благоустройство территории проходило под контролем депутатов Барнаульской городской Думы.

«Жители хотели сделать упор именно на большую детскую и спортивную площадки. Кроме того, была пустующая земля между домом и торговыми рядами. Люди сразу говорили о необходимости обустроить там полноценную парковку. Это удалось, и сейчас проблема с местами для машин решилась. Все довольны, видят результаты нацпроекта. Теперь собственники квартир строят новые планы, связанные с участием дома в программе по энергосбережению», — отметил заместитель председателя БГД Сергей Струченко.

1 сентября жители намерены сделать торжественное открытие двора. И уже пригласили Вячеслава Франка. Люди поблагодарили его за возможность поучаствовать в проекте по благоустройству дворовой территории.

Фото: Михаил Полубедов / сайт газеты «Вечерний Барнаул»