В Барнауле почтили память участника Великой Отечественной войны Алексея Скурлатова

Официальная церемония в честь столетнего юбилея участника ВОВ Алексея Скурлатова прошла у Памятного знака, расположенного на аллее по улице Профинтерна, во вторник, 9 августа. Подробности сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

Участие в ней приняли мэр Вячеслав Франк, дочь ветерана Нелли Куйрукова, замглавы администрации по социальной политике Александр Артёмов, депутат Барнаульской городской Думы Вячеслав Перерядов, генеральный директор ООО «Селф» Нодар Шония, глава Октябрьского района Юрий Асеев, активисты городского совета ветеранов войны и труда, вооружённых сил и правоохранительных органов, волонтёры Победы и другие.

«Очень почётно и приятно, что память об Алексее Ивановиче жива. Сегодня в лице легендарного Алёши мы отдаём дань памяти всем воинам-освободителям времён Великой Отечественной войны. Отрадно, что наша молодёжь воспитывается и учится на героических примерах наших ветеранов. Эту работу непременно нужно продолжать», — сказала Нелли Алексеевна.

Она выразила благодарность властям города и края, меценатам, установившим знак, а также волонтёрам и барнаульцам за сохранение памяти об отце.

Фото: Михаил Полубедов / «Вечерний Барнаул» «100 лет со дня рождения Алексея Ивановича Скурлатова — это прекрасный повод ещё раз поблагодарить всех ветеранов и тружеников тыла, которые ковали Победу в Великой Отечественной войне», — отметил Вячеслав Франк.

Он отдельно поблагодарил Нодара Шонию за помощь в установке памятного знака, а также отметил инициативу депутатов «Единой России» по благоустройству и присвоению аллее на Профинтерна имени Скурлатова.

Благоустройство территории будут продолжать: в планах привести в порядок Зелёный сквер, где установлен закладной камень в честь вдов воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщил Франк.

«Алексей Скурлатов — это пример для всех нас, особенно для молодёжи. Почтив память этого легендарного воина, мы отдаём дань памяти всем советским и российским воинам, в том числе и тем, кто сейчас выполняет свой служебный долг», — добавил Вячеслав Перерядов.

Фото: Михаил Полубедов / «Вечерний Барнаул»

Напомним, Алексей Иванович Скурлатов — участник Великой Отечественной войны, разведчик и связист, кавалер двух орденов Красной Звезды и многих других наград. Он послужил прообразом для знаменитого «Алёши» — памятника советским воинам-освободителям в болгарском городе Пловдиве.

Он родился в 30 марта 1922 года в селе Налобиха Косихинского района. После войны работал бригадиром машинно-тракторной станции, комбайнёром, слесарем-наладчиком, старшим инженером, мастером моторного участка. Умер 3 ноября 2013 года.