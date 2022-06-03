В Барнауле почтили память участников локальных конфликтов. Как сообщает пресс-центр мэрии города, в Алтайском крае прошёл 10-й слёт семей погибших ветеранов боевых действий.

Его открытие состоялось на площади Ветеранов, где родственники и сослуживцы павших воинов возложили цветы к Вечному огню.

От Барнаула в мероприятии участвовали около полутора сотен человек из числа актива Алтайского отделения Российского союза ветеранов Афганистана и матерей погибших защитников Отечества.

Как подчеркнул председатель правления краевой организации ветеранов Афганистана Сергей Завалихин, сегодняшняя встреча призвана напомнить всем о воинах, выполнивших боевую задачу ценой своей жизни, не только десятилетия назад — но и о тех, кто отличился в специальной операции на Украине.

Заключительным событием Слёта семей погибших ветеранов боевых действий стала пленарная часть. В нём вместе с близкими воинов приняли участие представители органов власти и краевых общественных организаций. Они обсудили наиболее актуальные вопросы, которые волнуют семьи.