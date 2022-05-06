В Барнауле подвели итоги детского конкурса рисунков «Победители»

Пятого мая в музее «Город» представители Фонда социальных проектов Александра Локтева совместно с комитетом по образованию Барнаула подвели итоги конкурса «Победители». Его целью было стимулирование у детей и подростков интереса к изучению военной истории страны, воспитания чувства патриотизма, гордости за победы предыдущих поколений, уважения к ветеранам фронта и тыла.

Почти из 400 работ профессиональное жюри отобрало победителей по четырём номинациям: «Проектно-исследовательская деятельность», «Стенгазета», «Рисунок», «Декоративно-прикладное творчество» из школ № 132, 128, 125, 134, 10, 60, 64, 78, ДОУ № 253, 273, 245. Им вручили дипломы, сертификаты в художественный салон и сладкие подарки. А по окончании все с удовольствием сделали коллективное фото и посетили экскурсию по музею.

«Конкурс организуется в шестой раз, сейчас это 21 призовое место для детей от 5 до 18 лет. Все работы, представленные на конкурс, достойны уважения, а некоторые и восхищения — столько души в них вложено. Их можно использовать для проведения уроков патриотического воспитания в школах и детских садах», — отметил Александр Локтев, депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Отметим, что активно участвовали в конкурсе учащиеся школы № 68, воспитанники детских садов № 134, 162, 268, 262, впервые на конкурс был представлен социально-педагогический проект «Аллея Славы» учащимися школы № 60 имени В. Завьялова. На мероприятии также были вручены спортивные стипендии. В ходе награждения участников праздника приветствовал известный автор и исполнитель С. Степочкин и по традиции в завершение все вместе спели песню «День Победы».