В Барнауле после жалоб горожан убрали мусор с аллеи Целинников
Жители города в социальных сетях посетовали на то, что никто не убирался в общественном месте после того как снег растаял
4 мая 2022, 16:19, Илья Звягинцев
В Барнауле на аллее Целинников после жалоб горожан убрали мусор. Об этом рассказали в городской администрации.
В социальных сетях жители города посетовали на то, что после схода снега в общественном месте никто не убирался, из-за чего аллея оказалась завалена мусором.
После публикаций в социальных сетях и СМИ коммунальщики очистили общественное пространство.
Ранее жители Павловска пожаловались на горы мусора на местном кладбище. Старые венки, цветы и сухие листья свалены в кучу, которую никто не убирает долгое время.
Люди обращались за помощью в местную администрацию, но не смогли добиться результата.
Комментарии
Новости партнеров