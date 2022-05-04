В Барнауле после жалоб горожан убрали мусор с аллеи Целинников

В Барнауле на аллее Целинников после жалоб горожан убрали мусор. Об этом рассказали в городской администрации.

В социальных сетях жители города посетовали на то, что после схода снега в общественном месте никто не убирался, из-за чего аллея оказалась завалена мусором.

После публикаций в социальных сетях и СМИ коммунальщики очистили общественное пространство.

Ранее жители Павловска пожаловались на горы мусора на местном кладбище. Старые венки, цветы и сухие листья свалены в кучу, которую никто не убирает долгое время.

Люди обращались за помощью в местную администрацию, но не смогли добиться результата.