В 2022 году в Барнауле появится “умный” светофор в рамках нацпроекта “Безопасные качественные дороги”, сообщает пресс-центр администрации города.

Светофоры помогут усилить контроль за соблюдением ПДД, так как система сможет распознавать номера автомобилей, выявлять автомобили в розыске, собирать статистику о движении транспортного потока, средней скорости, плотности, а также об интенсивности движения пешеходов.

В этом году в городе модернизируют около 20-25% существующих светофоров. Сейчас в Барнауле решают, где именно появятся такие объекты, на каких участках создадут “зелёную волну” или “зелёную улицу”. Всего на эти цели с 2021 по 2024 годы направят 607 млн рублей.