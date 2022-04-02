В Барнауле пожаловались на отсутствие «Эутирокса» и «Йодомарина» в аптеках

Жительница Барнаула пожаловалась на отсутствие в аптеках препаратов «Йодомарин 200» и «Эутирокс 25». Согласно посту в сообществе Barnaul22, женщина обошла множество торговых точек и ни в одной из них не нашла препаратов.

«Честно говоря, немного охватила паника... Что делать? В новостях говорят, что всё в порядке, но, кажется, это совсем не так. Лекарств нет», — пишет горожанка.

Напомним, что ранее Минздрав Алтайского края отметил, что в первую очередь дефицит лекарств в аптеках региона коснулся гормональных левотироксина (препарат для страдающих нарушениями в работе щитовидной железы) и инсулина (препарат для больных сахарным диабетом).

Наибольший ажиотаж, по данным Росздравнадзора, возник относительно левотироксина. В январе 2022 года в коммерческих аптеках продали 19 тысяч упаковок этого препарата, в феврале — 18,5 тысячи, в марте — 66 тысяч. При этом отмечается появление «нелегальной» продажи лекарств перекупщиками через соцсети и маркетплейсы.