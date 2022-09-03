В Барнауле в День города представили книгу «Барнаул — город трудовой доблести». Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«В неё вошли уникальные документы и фотоматериалы Государственного архива Алтайского края, Алтайского государственного краеведческого музея, музеев промышленных предприятий и учебных заведений города Барнаула, отражающие трудовую доблесть жителей города в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также фотографии современных мемориальных объектов», — сказано в сообщении.

Доктор исторических наук Евгения Демчик, которая представляла книгу, отметила, что она будет интересна всем жителям и гостям города.

В число авторов-составителей книги вошли представители Государственного архива Алтайского края, АГУ, а также Алтайского государственного технического университета и Алтайского государственного краеведческого музея, музея «Город».