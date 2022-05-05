В Барнауле прошел фестиваль танцев «Солнечный бал 2022»

Второго мая на сцене Краевого театра драмы им. В.М. Шукшина состоялся XIII международный фестиваль «Солнечный бал 2022». В нём приняли участие более 1200 выступающих и зрителей из 12 городов Сибирского федерального округа и Республики Казахстан.

На церемонии открытия фестиваля участников поприветствовали: директор Краевого дворца молодёжи Никита Свиридов, директор по стратегии БПЗ, депутат АКЗС Александр Локтев, представитель Министерства спорта Алтайского края Роман Сородоенко.

Из приглашённых звёзд судейской коллегии необходимо отметить победителя Кубка мира Сергея Рюпина (г. Москва) и финалиста проекта «Танцы со звёздами» Максима Петрова (Исландия).

В этом году все призёры во всех номинациях получили не только кубки и дипломы, подарки от партнёров фестиваля, но и памятные медали участников.

Сильнейшие коллективы, крупнейшая сцена, профессиональный свет и звук, жюри мирового уровня, горы подарков, атмосфера радости и танца — это международный фестиваль «Солнечный бал 2022»

Партнёры фестиваля:

1. Краевой театр драмы им. В.М. Шукшина

2. Федерация танцевального спорта Алтая

3. КГАУ Краевой дворец молодёжи

МБУ ДО ЦРТС

5. ОАО БПЗ

6. АО «Гостиница Барнаул»

7. Гостиница «Турист»

8. Магазин «Магия Танца».