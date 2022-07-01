В Барнауле прошли корпоративные гонки на лодках «Дракон»

Необычное мероприятие для сотрудников Альфа-Банка провела корпорация творчества EventCorpLife

1 июля 2022, 13:01

26 июня на гребном канале в Барнауле прошли первые корпоративные гонки на лодках «Дракон». Незабываемое спортивное мероприятие для сотрудников Альфа-Банка провело event-агентство EventCorpLife.

Альфа-Банк — крупный и современный банк. А потому и тимбилдинг для них организовали в новом, модном формате.

Для участников разработали уникальную структуру и программу мероприятий, совмещающих в себе физические нагрузки, отдых, развлечение и питание.

После разогревающей фитнес-разминки 80 сотрудников банка отправились покорять водную стихию. Семь команд прошли путь от тренировочных заездов до полноценного соревнования. По словам участников, они давно не получали за один день столько эмоций.

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