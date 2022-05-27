В Барнауле пройдет крупный психологический форум, который могут посетить все желающие

Уникальный для сибирского региона психологический форум пройдёт в Барнауле 31 мая на площадке концертного зала АГИК. Мероприятие соберёт 14 профессиональных психологов-практиков со всей страны.

Барнаульский психологический форум — это концентрат работающих психологических решений, как индивидуальных, так и общих проблем. Около 70% россиян сейчас живут в тревожном и нестабильном состоянии, и форум — место, где они смогут найти ответы на многие актуальные вопросы.

Спикеры мероприятия — это опытные психологи, специалисты, известные на международном уровне, и российские учёные. Они разберут ряд актуальных психологических проблем, среди которых отношения между поколениями, выгорание на работе, семейные конфликты, отсутствие уверенности в себе, проблемы современных подростков, тревожное состояние, отсутствие взаимопонимания, половое воспитание и многое другое.

Среди экспертов форума — Андрей Степурко, врач-психотерапевт, успешный бизнесмен, заслуженный тренер РФ, Юлия Елясова — психолог, телесно-ориентированный терапевт, травма-терапевт, Анна Овчинникова — руководитель психологического центра «Метафора», Виктория Молотова — психолог, ученица Альфрида Лэнгле (Австрия, Вена), адвокат, основатель барбершопа «Премьер-Лига», Станислав Яковенко — практикующий психолог, владелец сети фитнес-клубов и другие.

Ознакомиться с полным списком спикеров и тем их выступлений, а также купить билет на мероприятие можно на официальном сайте форума.

Добавим, что организатором мероприятия выступает сообщество «Сила Алтая», которое включает в себя профессиональных психологов, учёных и авторитетных экспертов.