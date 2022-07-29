В Барнауле расчищают место под стелу «Город трудовой доблести»
К площадке подвели линии временного электроснабжения, поставили ограждение и начали земляные работы
29 июля 2022, 14:01
В Нагорном парке начались работы по установке стелы «Город трудовой доблести», сообщает мэрия Барнаула.
Напомним, место для стелы в парке, высота которой превысит 32 метра, выбрали барнаульцы в ходе интернет-голосования. Ранее сообщили, что конструкцию не успеют установить ко Дню города, как планировали ранее.
«Подрядчик уже приступил к разбивке территории на участке в Нагорном парке и выносу геодезической основы объекта. В рамках подготовительных работ на площадке подведены линии временного электроснабжения, смонтировано ограждение, начались земляные работы», — рассказали в мэрии.
Расчищают место для стелы «Город трудовой доблести» / Фото: barnaul.org
Стоимость работ по установке стелы — более 73 млн рублей, из которых большая часть уйдёт на изготовление металлоконструкции самой стелы. Срок завершения работ — ноябрь 2022 года.
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