В Барнауле расселяют жильцов дома, которые не считают его аварийным

Власти Барнаула решили расселить дом по адресу ул. Профинтерна, 38, и изъять участок под ним. Объект признали аварийным в 2020 году, когда его износ, по данным специальной комиссии, составлял 62%.

У собственников планируют изъять 61 помещение, а также участок площадью 4,17 тысячи квадратных метров. Нанимателям жилья предоставят новые квартиры, а собственники получат компенсации.

Как сообщает «Толк», жильцы ещё год назад говорили о том, что они не согласны с признанием дома аварийным. Фасад здесь обшили сайдингом, а к 2037 году планировали провести капитальный ремонт других систем и конструкций. Однако из-за двух квартир, в которых протекал потолок, дом признали аварийным.

Люди не хотели покидать свои квартиры и считали, что строение снесут, чтобы возвести новостройку, а управдом возмущался тем, что комиссия показала фотографии только ветхой части здания.

В мэрии заявили, что всё законно, а недовольным жильцам следует обратиться в суд, если они не согласны с решением комиссии.