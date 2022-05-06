В Барнауле сносят павильон на месте «барнаульского разлома»

В краевой столице сносят павильон, который стоит на месте «барнаульского разлома». Об этом сообщает «Алтапресс».

Строение возвели за три месяца в 2019 году, а после этого в нём открылась кофейня «Чёрный квадрат». Спустя некоторое время объект оказался в центре скандала, поскольку городские власти решили, что павильон является самовольной постройкой.

Владелец строения Алексей Аболымов утверждал, что никакого разрешения на строительство не требовалось. Он собрал все необходимые документы, но чиновники настаивали на своём.

Краевой арбитражный суд отклонил требование о сносе павильона, однако теперь его всё-таки начали разбирать. Предполагается, что участок могут освобождать для продажи.

Владелец пытался продать павильон с 2021 года. За него он просил 2,4 млн рублей, а ещё за 400 млн предприниматель предлагал мебель для кафе.

Отметим, что в последнее время в павильоне размещался коктейль-бар Vibe.