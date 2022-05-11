В Барнауле сотрудники ДПС регулируют проезд по Калинина из-за гигантских пробок

Утром 11 мая на пересечении проспекта Калинина и улицы Пионеров образовалась огромная пробка из-за ДТП. Сильно осложнил дорожную ситуацию начавшийся накануне ремонт моста на Новом рынке, где одну из полос закрыли на ремонт, и огромная транспортная нагрузка легла теперь на Калинина.

Как сообщает Telegram-канал «Мост», с связи с ДТП на участке сотрудники ДПС незамедлительно прибыли на место аварии и оперативно освободили проезжую часть.

«В настоящее время для предотвращения заторовой ситуации проезд на данном участке регулируется экипажем полиции», — говорится в сообщении.

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На момент публикации этой новости дорожная ситуация в краевой столице оценивается в восемь баллов из 10. По данным «Яндекс.Карт», наибольшие заторы наблюдаются как раз неподалеку от моста на Новом рынке: проспектах Ленина, Калинина и Комсомольском, а также на близлежащих улицах: Воровского, Сизова, Профинтерна, Пионеров и Цеховой.

Напомним, что существующий путепровод перед Новым рынком был построен в 1962-1963 годах и на сегодня он признан аварийным из-за дефектов на несущих конструкциях. Проектом предусмотрен полный снос старых конструкций и строительство нового моста. Контракт на сумму 1,7 млрд рублей заключён с ООО «Барнаульское ДСУ № 4». Полностью движение по переправе закроют 25 мая.

Движение общественного транспорта на период реконструкции распределят по проспекту Калинина и улице Аносова. Для трамваев, которые будут ходить по мосту до 25 мая, у ТЦ «Пионер» 10 мая начали строить разворотное кольцо.