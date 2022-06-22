В Барнауле стоимость дневного рациона питания за год выросла на треть

Специалисты компании «Полстеры.рф» провели исследование и выяснили, как изменилась стоимость продуктов в регионах России. Для того чтобы упростить подсчёты, аналитики собрали общее меню на день.

Типовое меню выглядит так:

• завтрак — овсянка на молоке с яблоком, бутерброд с маслом и сыром, кофе с молоком и пол-апельсина;

• обед — салат из свежих овощей, борщ, котлета из свиного фарша с картофельным пюре, чай и хлеб;

• ужин — салат оливье, макароны с поджаркой из курицы, чай и хлеб.

По данным аналитиков, в Барнауле с июня 2021 года стоимость продуктового набора выросла на треть.

Дешевле всего рацион обойдётся жителям Твери — 340 рублей в сутки. А самое дорогое суточное питание у жителей Якутска — 631 рубль, отмечает «РГ».