Почти семь тысяч детей впервые пойдут в детский сад в Барнауле

В Барнауле прошло комплектование муниципальных детских садов на 2022/2023 учебный год. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

В итоговый список направляемых в детсады вошли 6764 ребёнка. Полный список детей можно посмотреть здесь.

В течение пяти рабочих дней после комплектования работники детсадов сообщат родителям о порядке получения направления, согласуют дату и время обращения.

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Общество В Алтайском крае вырастет плата за детские сады

В случае распределения ребёнка, необходимо обращаться сразу в детский сад, куда он распределён. Период обращения — с 11 мая по 30 июня. Пресс-служба мэрии отмечает, что ранее этих сроков в детский сад звонить или приходить не следует.

Барнаульцам, чьи дети не направлены в приоритетные детские сады, можно обратиться в комитет по образованию. В профильном комитете отметили, что есть возможность предоставления мест детям в других учреждениях города. Чиновники пообещали, что всем детям будут предложены места в дошкольных организациях.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае вырастет плата за детские сады. Эту информацию подтвердили в региональном Минобрнауки, однако конкретных цифр и сроков пока не назвали.