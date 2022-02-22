В Барнауле усилили контроль за очисткой кровель многоэтажек из-за потепления

В Барнауле очистку кровель от снега и наледи из-за потепления поставили на особый контроль. Как сообщает пресс-центр мэрии, администрация районов и комитет ЖКХ ежедневно проводят рейды, по результатам которых в случаях ненадлежащей очистки кровель принимаются меры воздействия.

“В УК и ТСЖ сформировали еженедельные графики работ по уборке кровель от снега и льда”, — рассказал зампред городского комитета ЖКХ по работе с общественностью Алексей Пахоменко.

Всего с начала зимы в Барнауле прошёл 331 рейд по контролю очистки кровель. За это время выявили 2,2 тысячи нарушений, из них большую часть устранили управляющие организации.

Отдельно Пахоменко призвал горожан соблюдать правила безопасности: в период потепления не подходить близко к стенам зданий и обходить места возможного обрушения снега и наледи на крышах. Кроме того, не стоит оставлять машины рядом со зданиями, на которых есть снежные навесы и сосульки.