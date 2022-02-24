В Барнауле утром 25 февраля отключат светофор на оживленном перекрестке

С 09:00 до 12:00 в Барнауле отключат светофоры на пересечении улицы Власихинской с шоссе Ленточный бор. Как сообщает пресс-центр мэрии Барнаула, в это время будут проводиться ремонтные работы на электросетях.

Участников дорожного движения призвали быть внимательными при проезде участка, соблюдать требования дорожных знаков.

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Общество 110 дорожных объектов Барнаула очистят от снега за ближайшую неделю

110 дорожных объектов планируют очистить от снега в Барнауле с 21 по 27 февраля. В план работ входит очистка проезжих частей, тротуаров, подходов к остановочным площадкам от снега и наледи, в том числе накатов.