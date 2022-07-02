В Барнауле в 26-й раз отметили Сабантуй. Фоторепортаж с татаро-башкирского праздника
Посетители смогли увидеть выступление творческих коллективов из городов и районов Алтайского края, Сибири и Республики Татарстан
2 июля 2022, 12:59
2 июля в барнаульском парке «Лесная сказка» отмечают национальный татаро-башкирский праздник Сабантуй. Он проходит в 26-й раз после двухлетнего перерыва.
Посетители смогли увидеть выступление творческих коллективов из городов и районов Алтайского края, Сибири и Республики Татарстан, народные игры, принять участие в конкурсах для всей семьи, соревнованиях.
Наш фотокорреспондент побывал на мероприятии и запечатлел, как празднуется один из самых ярких сибирских праздников.
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