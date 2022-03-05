В Барнауле водитель маршрутки помог мужчине подняться с проезжей части

Очевидцы в социальных сетях сообщили о том, что 5 марта в Барнауле водитель маршрутки сбил мужчину. В ГИБДД пояснили, что никакой аварии не произошло.

Оказалось, что вопреки сообщениям в соцсетях водитель автобуса не сбивал мужчину, а остановился для того, чтобы помочь ему. Горожанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упал на проезжую часть и мог получить травмы.

Ранее сообщалось, что в Барнауле человека сбили у пешеходного перехода. Пострадавший попал в больницу.