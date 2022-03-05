В Барнауле водитель маршрутки помог мужчине подняться с проезжей части
Нетрезвый горожанин упал на дорогу и мог оказаться под колёсами автомобиля
5 марта 2022, 08:39, Илья Звягинцев
Очевидцы в социальных сетях сообщили о том, что 5 марта в Барнауле водитель маршрутки сбил мужчину. В ГИБДД пояснили, что никакой аварии не произошло.
Оказалось, что вопреки сообщениям в соцсетях водитель автобуса не сбивал мужчину, а остановился для того, чтобы помочь ему. Горожанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упал на проезжую часть и мог получить травмы.
Ранее сообщалось, что в Барнауле человека сбили у пешеходного перехода. Пострадавший попал в больницу.
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