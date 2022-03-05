В Барнауле впервые в году пройдут продуктовые ярмарки
Базовый набор продуктов на ярмарках горожане смогут приобрести по доступной цене
5 марта 2022, 11:29, Илья Звягинцев
6 марта в Барнауле впервые в 2022 году пройдут продовольственные ярмарки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Покупателям предложат продукцию от региональных производителей по ценам ниже, чем в супермаркетах.
С 10 до 14 часов ярмарки будут работать по следующим адресам:
Железнодорожный район — проспект Ленина, 71, сквер 60 лет СССР;
Индустриальный район — ул. 50 лет СССР, 51а;
Ленинский район — пл. Народная;
Октябрьский район — пр. Ленина, 152;
Центральный район — пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.
Посетителей ярмарки призвали соблюдать масочный режим.
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