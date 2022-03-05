В Барнауле впервые в году пройдут продуктовые ярмарки

6 марта в Барнауле впервые в 2022 году пройдут продовольственные ярмарки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Покупателям предложат продукцию от региональных производителей по ценам ниже, чем в супермаркетах.

С 10 до 14 часов ярмарки будут работать по следующим адресам:

Железнодорожный район — проспект Ленина, 71, сквер 60 лет СССР;

Индустриальный район — ул. 50 лет СССР, 51а;

Ленинский район — пл. Народная;

Октябрьский район — пр. Ленина, 152;

Центральный район — пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.

Посетителей ярмарки призвали соблюдать масочный режим.