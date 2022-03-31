В Барнауле второклассник избивает школьников и угрожает учителю изнасилованием

Родители учеников второго класса из барнаульской школы № 114 пожаловались на мальчика, которого перевели в их класс в ноябре прошлого года. По словам родителей, он ежедневно отравляет жизнь их детям и учителям: может кинуть стул в одноклассника, ударить девочку за то, что его не пускают в женскую раздевалку перед уроком физкультуры, или показать половые органы во время занятий.

Как сообщает «Толк», родители учеников рассказали, что мальчик угрожал изнасиловать учителя, проткнул десну однокласснику ручкой и совершил многие другие проступки.

«Педагоги не хотят продолжать работать с нашим классом из-за этого мальчика, постоянно происходит конфликт — учителю английского языка тяжело преподавать из-за этого ученика, учитель физкультуры постоянно под срывом и отказывается вести у нас уроки», — утверждает родительница одного из учеников.

Родители систематически снимают со своих детей побои и просят оградить их от маленького садиста, однако, по их словам, даже директор закрывает глаза на ситуацию.

«Дочь моя переодевалась после физкультуры, он зашёл, на неё посмотрел и дал ей пощёчину. Его потом отвели к директору, но сделали так, что моя дочь оказалась виноватой, что она сама якобы к нему лезет», — говорит мама школьницы.

Родители считают, что причина поведения мальчика — обстановка, в которой он живёт. По словам мамы одной из учениц, ребёнок из полной семьи, однако отчим его якобы избивает, причём об этом говорят по всей школе.

По словам психологов, такая версия имеет место быть: дети часто транслируют то, что наблюдают вокруг.

«Если ребёнок видит какое-то жестокое обращение — физическое или сексуального характера, то это вызывает подобную реакцию, и он не знает, что делать с такой энергией», — пояснил психолог Гоар Кроян.

В свою очередь, в городском комитете образования заверили, что ситуация находится на контроле администрации школы, а также органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности Индустриального района.