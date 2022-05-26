В Барнауле введут новые запреты на парковку для улучшения дорожной ситуации

В Барнауле проведут дополнительные мероприятия для улучшения дорожной обстановки в городе. Как сообщает пресс-центр мэрии, 26 мая в городской администрации обсудили ситуацию в краевой столице, а также дополнительные мероприятия по улучшению пропускной способности улиц.

Как отметил председатель комитета по дорожному хозяйству Иван Гармат, сейчас в час пик на наиболее загруженных участках движение регулируют сотрудники ГИБДД. Вместе с тем специалисты корректируют интервалы разрешающего сигнала светофоров.

Замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев сообщил, что на основании обращений, которые поступают и в профильный комитет, принимаются соответствующие решения. В частности, с 29 мая будет введён запрет парковки на улицах Пионеров и Северо-Западной в сторону Калинина, на отдельных участках меняется схема движения по полосам, выполнено устройство остановочного павильона в районе остановки «Радиозавод».