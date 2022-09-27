В Барнауле ввели режим ЧС вокруг одного аварийного дома
Двухэтажка без дверей и окон может рухнуть в любой момент
27 сентября 2022, 10:41, Илья Звягинцев
В Железнодорожном районе Барнаула ввели режим ЧС в границах одного дома. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном сайте мэрии.
В доме по адресу Советской Армии, 77 / Минская, 2, гниют деревянные конструкции, осыпается штукатурка и кирпичная кладка. В любой момент аварийное здание может рухнуть.
В администрации обеспокоились этим вопросом, потому что рядом с аварийным домом расположен тротуар, по которому ходят люди.
Городские власти приняли решение о скорейшем сносе дома, а с 26 сентября на его территории действует режим ЧС.
Ранее сообщалось, что в Барнауле снесут дом на улице Тимуровской, который признали аварийным ещё восемь лет назад.
В Барнауле снесут многоквартирный дом, который признали аварийным ещё восемь лет назад
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