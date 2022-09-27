В Барнауле ввели режим ЧС вокруг одного аварийного дома

В Железнодорожном районе Барнаула ввели режим ЧС в границах одного дома. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном сайте мэрии.

В доме по адресу Советской Армии, 77 / Минская, 2, гниют деревянные конструкции, осыпается штукатурка и кирпичная кладка. В любой момент аварийное здание может рухнуть.

В администрации обеспокоились этим вопросом, потому что рядом с аварийным домом расположен тротуар, по которому ходят люди.

Городские власти приняли решение о скорейшем сносе дома, а с 26 сентября на его территории действует режим ЧС.

Ранее сообщалось, что в Барнауле снесут дом на улице Тимуровской, который признали аварийным ещё восемь лет назад.