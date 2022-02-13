В Барнауле выставили на продажу коттедж с двумя бассейнами и спортзалом

В Барнауле выставили на продажу двухэтажный коттедж площадью 278 кв.м за 25,5 млн рублей. Согласно объявлению на «Авито», отличительной особенностью объекта являются уличный и внутренний бассейны, а также спортзал в подвале.

Так, на первом этаже расположен встроенный гараж, холл, коридор, спальня, гостиная с камином, кухня-столовая, ванная с джакузи и стационарным душем.

На втором этаже — просторный холл со вторым светом и винтовой лестницей из натурального дерева, две полноценные спальни, санузел с ванной и мансардным окном.

Также имеется мансардный этаж и подвал, в котором расположены спортзал, котельная и прачечная.