В Барнауле задержали авиарейсы из-за густого тумана

В аэропорте Барнаула утром 2 октября задержали несколько авиарейсов. Причиной стал густой туман.

Как выяснил «Толк», самолёт «Аэрофлота» вместо 09:55 вылетит в московское Шереметьево лишь в 12:00. Отправку рейса в Омск перенесли с 04:10 также на 12:00, а самолёт из Казани прибудет в Барнаул не в 11:20, как запланировано, а ориентировочно на 20 минут позже.

В то же время намеченные на утро многие московские рейсы смогли вылететь по месту назначения.

По прогнозу, днём в воскресенье, 2 октября, в Барнауле ожидается до +4...+6 градусов, без осадков.