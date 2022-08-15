В Барнауле завершают подготовку теплосетей к зиме

Барнаул активно готовится к зиме, большая часть мероприятий по ремонту и обновлению теплосетей уже завершена. Но, например, на улице Попова, 188, работы ещё идут. 12 августа объект лично проверили заместитель главы администрации по городскому хозяйству Сергей Пашковский, представители администрации города и Индустриального района, медучреждений, сообщает пресс-служба мэрии.

За ремонт этого участка, как и других 85 объектов в городе, отвечает Барнаульская теплосетевая компания. Здесь проводят техническое переоснащение магистральной тепловой сети, уже смонтировали трубопровод диаметром 800 мм и длиной 300 метров. Стоимость работ составляет 25 млн рублей. И это очень важный объект: к сети подключено более 400 многоквартирных домов, 13 зданий медицинских учреждений, 13 школ и 29 детских садов. За последние несколько лет здесь произошло девять повреждений.

«Замена участка тепловой сети благоприятно скажется и на развитии новых микрорайонов, и на теплоснабжении уже имеющихся. На сегодня участок уже переложен, заканчиваются изоляционные работы. По графику работы должны завершиться к 15 сентября. Однако, как сообщила подрядная организация, работы закончатся уже к 1 сентября, в том числе и по восстановлению благоустройства на участке», — рассказал директор филиала АО «Барнаульская генерация» — «Барнаульская теплосетевая компания» Александр Гросс.

Фото: Михаил Полубедов / «Вечерний Барнаул»

Место проведения работ осмотрели вместе с профильными специалистами генеральный директор сети клиник «Здоровое поколение» Владимир Николаев и главный врач поликлиники № 14 Дмитрий Денисов. Ведь стабильное снабжение теплом медучреждений — обязательное условие их качественной работы зимой.

«Сегодня достаточно солидный объём обращений и жалоб, поступающих от населения в муниципальные и другие государственные и надзорные органы, касается темы ЖКХ. Поэтому реализация проекта „Эффективное коммунальное хозяйство“ должна затрагивать все территории Барнаула и отрасли городского хозяйства, и работы проводятся действительно масштабные», — положительно оценил подготовку к зиме Владимир Николаев.

А Дмитрий Денисов добавил: к этим тепловым сетям подключены и здания 14-й поликлиники.

«Реконструкция позволит довести до минимума перебои с тепло- и водоснабжением, которые, безусловно, отражаются на работе любого медицинского учреждения. Реализация городского проекта „Эффективное коммунальное хозяйство“ позволяет сократить количество повреждений на городских сетях», — подчеркнул Денисов.

А Сергей Пашковский напомнил: все работы в Барнауле, влияющие на подачу отопления, должны быть завершены до 15 сентября. Кроме СГК свои сети готовит Барнаульский водоканал и Барнаульская горэлектросеть. Все организации с поставленными задачами справляются, установленные сроки не нарушают, отметил замглавы.

На подготовку к отопительному сезону в Барнауле направлено более 2 млрд рублей.