В Барнауле женщину оштрафовали за то, что она оскорбила медработника

В Барнауле медсестра выиграла суд у пациентки, которая оскорбила её на рабочем месте. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Алтайского края.

Инцидент произошёл в мае. Медработник проходила по коридору и услышала, как пациентка нелестно отзывается о ней, возмущаясь исследованием, которое она посчитала некачественным.

Медсестра не отреагировала на оскорбления и зашла к себе в кабинет, но после того как она вновь вышла, пациентка продолжила засыпать её оскорблениями, при этом используя нецензурную брань.

Женщину не остановило и то, что вокруг неё в это время были и другие пациенты.

Суд назначил горожанке штраф в размере 3 тысяч рублей.