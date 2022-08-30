В барнаульских новостройках открыли долгожданную дорогу

В Барнауле открыли новую дорогу в молодом микрорайоне на улице Сиреневой. Её строили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Открывал участок глава Барнаула Вячеслав Франк, сообщает пресс-центр городской администрации.

Здесь не только проложили асфальт, но также обустроили закрытую ливневую канализацию, тротуары, парковочные места. Уже поставили скамейки, скоро появятся урны.

«В ближайшее время здесь также подключат освещение и приступят к посадке зелёных насаждений. Всего будет высажено более 100 кустов сирени, а в осенний период — ещё более 120 вязов. А газон уже посадили», — рассказал замглавы администрации Барнаула Антон Шеломенцев.

Вячеслав Франк поблагодарил подрядчиков, выполняющих в текущем году ремонт и строительство дорог в краевой столице. Несмотря на все сложности этого года, работы идут хорошими темпами. В целом на дороги Барнаула в 2022 году потратят 4 млрд рублей, из них 3,5 млрд рублей именно на строительство, ремонт и содержание дорог.

Фото: Михаил Полубедов / сайт газеты «Вечерний Барнаул»

«Улица Сиреневая очень важна и для жителей микрорайона, и в целом для развития дорожной сети города. Получилась очень комфортная дорога с удобной тротуарной частью. Но что очень важно, теперь здесь обеспечена безопасность: установлены светофоры, нанесена разметка, появится освещение», — подчеркнул мэр.

О важности дороги для района рассказал и главврач поликлиники № 14 Дмитрий Денисов. Это очень упрощают работу медикам, в том числе бригадам неотложной помощи.

«Добираться на вызовы на дом к пациентам становится проще и быстрее. За последние годы в районе появилось несколько новых дорог, плюс строится ещё одна на проспекте Энергетиков. Также мы понимаем, что уже сейчас нужно задумываться над организацией схемы движения машин возле строящегося здания поликлиники № 14», — сказал он.

Фото: Михаил Полубедов / сайт газеты «Вечерний Барнаул»

Его коллега, гендиректор сети клиник «Здоровое поколение» Владимир Николаев тоже напомнил, что жители микрорайона долго ждали появления этой дороги. Её открытие позволит завершить полномасштабную работу по обустройству дорожной сети этого густонаселённого района.

Добавим, что дорога на Сиреневой обошлась в 57,5 млн рублей. Её протяженность почти 600 м.